شاهد بالفيديو.. كشفت عن مجال دراستها وطبيعة عملها بالقاهرة.. عروس الموسم الحسناء “حنين” محمود عبد العزيز تخطف الأضواء في أول ظهور لها مع عمها الممثل وتوأمها “حاتم”

فاجأت عروس الموسم الحسناء “حنين”, محمود عبد العزيز, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بظهور عبر مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت إبنة أسطورة الغناء السوداني, الراحل محمود عبد العزيز, مع شقيقها التوأم “حاتم”.

الظهور جاء عبر دردشة مع عم التؤام وشقيق الفنان الراحل, الممثل مأمون عبد العزيز, الذي استضاف “حاتم”, و “حنين” في لقاء خلال أيام عيد الأضحى.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشفت “حنين” عن مجال دارستها الجامعية وذكرت أن وشقيقها “حاتم” درسا إدارة الأعمال (Business Administration).

وأكدت العروس التي أكملت مراسم عقد قرانها قبل أيام من الفنان مأمون سوار الدهب, أنها تعمل مع شقيقها “حاتم”, في شركة تصدير بالقاهرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين