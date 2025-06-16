نُطمئن مواطنينا أن الأوضاع بمدينة الفاشر مستقرة بالكامل وتحت سيطرة القوات المسلحة وقوات الإسناد على قلب رجل واحد في خندق الوطن بروح معنوية مرتفعة .

▪︎ هنأ قائد الفرقة السادسة ضباط و ضباط صف وجنود الفرقة ومؤخرة الفرق (١٦ نيالا، ٢١ زالنجي، ١٥ الجنينة، ٢٠ الضعين) والقوة المشتركة، وقوات الاسناد ، والمقاومة الشعبية، والمستنفرين والشعب السوداني بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على البلاد بالأمن والاستقرار متعهدا بـتحرير كافة أرجاء دارفور قريبًا بإذن الله.

▪︎ أعلن والي ولاية شمال دارفور، الأستاذ الحافظ بخيت، عن دعم إضافي لتكايا الطعام بالأحياء للتخفيف على المواطنين ، كما شكّل لجنة لمراقبة وتعزيز إنسياب السلع بالأسواق إلى المواطنين مشيدا بتكايا الطعام بالمدينة و التي تؤدي واجبها الإنساني تجاه النازحين في مراكز الإيواء بصورة طيبة ، بدعم من الخيرين من أبناء السودان بالداخل والخارج وحكومة الولاية .

▪︎ أشاد والي الولاية بالمواطنين لعدم الاستجابة للدعوات الخبيثة بالخروج من المدينة، منوها من أن مناطق التمرد تشهد مخاطر حتمية مثل إجبار الشباب على القتال واستخدامهم كدروع بشرية مؤكدا حرصه على تقديم الدعم اللازم للإعلاميين، حتى يتمكنوا من إيصال رسائلهم التوعوية والمجتمعية وسط الظروف الآنية التي تمر بها الولاية.

▪︎ أفادت تقارير صادمة عن فقدان عدد من الأسر النازحة الاتصال بأبنائها ، بسبب احتجاز المليشيا لهم والدفع بهم للقتال .

▪︎ ختاما نتضرع إلى الله أن يتقبل شهداءنا الأبرار، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، وعودة المفقودين إلى ديارهم، مبشّرين بـنصر قريب.

محور ولاية شمال دارفور – الفاشر مراسل حربي – رقيب أول / آسيا الخليفة قبلة التقرير اليومي – السبت ١٤ يونيو ٢٠٢٥م

إعلام القوات المسلحة