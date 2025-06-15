⭕️بيان⭕️ بسالة قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين في أداب العاصي، حوّلت طموحات العدو إلى هزيمة نكراء

نزف إليكم بشرى إنتصار جديد سطّره أبطال القوات المسلحة السودانية والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، والمقاومة الشعبية والمستنفرين، في المعركة رقم 214 اليوم بمدينة الفاشر، ضد هجوم غاشم شنته مليشيا الدعم السريع وحلفائها بعد تدوين ليلي مكثف علي الأحياء السكنية ومعسكرات النازحين.

في الساعات الأولى من صباح اليوم، حاولت مليشيا الدعم السريع، بما أسمته “الكتيبة الإستراتيجية”، إقتحام المدينة من المحور الشرقي والشمالي الشرقي، مدعية أن قواتها مدربة بكفاءات عالية بتعليمات من قائدها الثاني . لكن شجاعة وبسالة قواتنا المسلحة والمشتركة والمقاومة الشعبية والمستنفرين في أداب العاصي، حوّلت طموحات العدو إلى هزيمة نكراء.

بفضل تخطيط عسكري محكم، نفذت قواتنا كمينًا متقنًا أسفر عن:

– مقتل وتشتيت العشرات من عناصر المليشيا، ومطاردة الفارين حتى أطراف المدينة.

إن هذه المعركة تؤكد أن النصر لا يُصنع بالأمنيات أو الدعايات الكاذبة، بل بالشجاعة والإيمان بالقضية العادلة. الفاشر، ستبقى صامدة صمود ستالينغراد، عصية على المتربصين والغزاة.

رسالتنا إلى مليشيا الدعم السريع وحلفائها: الفاشر لن تسقط، وشعبنا لن يركع. سنواصل الدفاع عن أرضنا وعرضنا حتى تحقيق النصر النهائي.

إلى شعبنا الصامد، نوجه تحية إجلال وإكبار لدعمكم وصبركم، ونعاهدكم على مواصلة النضال حتى تطهير كل شبر من أرض السودان.