البشير يخاطب العاملين بمحلية الخرطوم

باشر العاملون بمحلية الخرطوم اليوم مهامهم برئاسة المحلية والوحدات الإدارية وفقا لقرار ولاية الخرطوم بمزاولة العمل في 15 يونيو 2028م بعد قطع الاجازة المفتوحة الاضطرارية بسبب الحرب،

وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير خلال مخاطبته العاملين برئاسة المحلية بالعمارات ثمن الحضور المقدر للعاملين وهم ينشدون إعادة التعمير ومزاولة العمل حتى تعود المحلية لسيرتها الأولى قبلة للزائرين من داخل وخارج البلاد .

وقال أن المحلية خلال الفترة السابقة اجرت أعمال اسعافية شملت إزالة آثار ومخلفات الحرب، والنظافة حيث تعاقدت مع خمس شركات لنظافة الطرق الرئيسة ومن ثم اتجهت لاستعادة الخدمات الأساسية من مياه الشرب حيث تم إعادة تشغيل عدد من المحطات النيلية بالتنسيق مع الولاية بجانب أكثر من 98 بئر ذات إنتاجية عالية تعمل بالطاقة الشمسية بمساهمة من الخيرين،

واشار البشير الى عودة خدمات التعليم والصحة عقب التحرير مباشرة بانعقاد امتحانات شهادتي الابتدائية والمتوسطة بجانب عمل عدد من المراكز الصحية المرجعية .

ولفت إلى الدمار الكبير الذي حدث بالبنيات التحتية بالخرطوم باعتبارها كانت مركزا للمعارك الرئيسة الأمر الذي انسحب عليه تدميرا ممنهجا من قبل المليشيا في منشآت المياه والكهرباء والخدمات الاخرى.