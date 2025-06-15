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شاهد بالصور.. الحسناء “هند” تنشر وثيقة طلاقها من الفنان مأمون سوار الدهب وتكتب: (كنت معلقة سنة وخلصت الحكاية الحمدلله)

2025/06/15
هند زوجة مأمون

أكدت هند عوض, الزوجة السابقة للفنان مأمون سوار الدهب, أكتمال إجراءت طلاقها من المطرب الشاب وذلك عبر “ستوري” حالتها على حسابها عبر “انستغرام”.

هند زوجة مأمون

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خصوصاً الجنس اللطيف “الاستوري”, بشكل كبير.

وكتبت الحسناء “هند”, على الحالة التي قامت بنشرها وأرفقت معها وثيقة الطلاق, الآية الكريمة من سورة البقرة (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).

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وواصلت: (أنا كنت معلقة سنة والحمدلله خلصت الحكاية.. أنا ما كنت بتمنى مشاكل حياتي تطلع في السوشيال ميديا لكن أنا كنت متزوجة شخصية أغلب الناس بتعرفها).

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وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (كل الناس شايفة الحاصل بس لحدي هنا أنا مرضية وكويسة الحمدلله.. ويفضل مأمون أبو لبنتي مهما حصل).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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