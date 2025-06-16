شاهد بالصورة والفيديو.. وسط ضحكات المتابعين.. ناشط سوداني يوثق فشل نقل تجربة “الشربوت” السوداني للمواطن المصري

نشر ناشط سوداني, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة, بعد أن خطف ضحكات الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشط حاول إقناع مواطن مصري, بشرب المشروب السوداني, الشهير “الشربوت”.

وكان المواطن المصري, الذي عمل “كهربائي”, قد زار السوداني, في منزله أيام عيد الأضحى المبارك, لصيانة عطل كهربائي له.

ووفقاً لما شاهد محرر مقع النيلين, فإن المصري رفض شرب “الشربوت”, بسبب الحموضة الواضحة فيه وهو ما جعل السوداني, يسخر من نفسه بكتابة: (فشل نقل تجربة “الشربوت” السوداني للمواطن المصري).

الجدير بالذكر أن “الشربوت”, يعتبر من أشهر المشروبات في السودان, ويتم تجهيزه في عيد الأضحى, للمساعدة على هضم اللحوم, ويصنع “الشربوت”, من “التمر” ويضاف إليه بعض “البهارات”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين