والي البحر الأحمر يشهد توقيع اتفاقية مع شركة زين للاتصالات لتأهيل الكورنيش الرئيسي ببورتسودان

شهد والي ولاية البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور بمكتبه اليوم توقيع اتفاقية مع الشركة السودانية للهاتف السيّار “زين” تهدف لصّيانة وتأهيل الكورنيش الرئيسي ببورتسودان ، وذلك بحضور المدير الإقليمي لشركة زين بالبحر الأحمر، السمؤل كرار إبراهيم، ومديرة إدارة تجميل المدينة مهندس سحر الكاشف.

وفي تصريحات صحفية، أكّد السمؤل كرار إبراهيم ، المدير الإقليمي لشركة زين بولاية البحر الأحمر، أن الاتفاقية بين الشركة وإدارة تجميل مدينة بورتسودان ستساهم في تأهيل البنية التحتية وتجميل المدينة، حيث تشمل صيانة وتأهيل الكورنيش الرئيسي.

وأعرب عن سعادتهم بتوقيع هذا العقد، والذي يأتي ضمن الجهود المستمرة لشركة زين لتعزيز التعاون مع حكومة البحر الأحمر وإضفاء الطابع الجمالي للمدينة.