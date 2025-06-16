شاهد بالصور والفيديو.. الفنان حسين الصادق ينزع “الطاقية” من رأس زميله “ود راوة” ويرتديها أثناء تقديم الأخير وصلة غنائية في حفل حاشد بالسعودية وساخرون: (إنصاف مدني النسخة الرجالية)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ضحكات الجمهور والمتابعين الذين شاركوه عبر صفحاتهم الشخصية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع مؤازرة الفنان حسين الصادق, لزميله محمد عادل, الشهير بود راوة, إحدى حفلاته التي أحياها بالمملكة العربية السعودية, حسبما ذكر بعض المتابعين.

https://www.facebook.com/reel/1060137869414048

المطرب حسين الصادق, قام بلقطة طريفة بعدما صعد المسرح الذي كان يغني فيه زميله, حيث قام بنزع “الطاقية” التي كان يرتديها ود راوة, ووضعها على رأسه وسط ضحكات وسخرية الجمهور الذي كتب: (إنصاف مدني النسخة الرجالية).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين