شاهد بالفيديو.. بلقطات رومانسية أمام أنظار المعازيم.. عريس سوداني يخطف الأضواء بتفاعله في الرقص أمام عروسه وساخرون: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا)

خطف عريس سوداني, الأضواء في ليلة زفافه الذي أقيم بإحدى قاعات الأفراح وسط حضور كبير من الأهل والمعازيم داخل القاعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العريس قام بلقطات رومانسية أمام عروسه بالرقص والغناء مع الأغنية التي تم تشغيلها أثناء دخلوهما القاعة.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, انقسم في تعليقاته ما بين مشيد بعفوية العريس وما بين ساخر منها, حيث كتبت إحدى المتابعات: (حلوين ربنا يسعدهم ويحفظهم), في الوقت الذي كتب فيه معلق ساخر: (نحنا السودانيين الحركات دي أصلو ما جاية فينا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين