شاهد بالفيديو.. الفنانة ميادة قمر الدين تخرج عن طورها وترد على سخرية الجمهور: (يعشركم التيس) وإنصاف مدني تنفجر بالضحكات: (الليلة أفلستي ما قلتي ما بتقولي الفارغ)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو أثار من بث مباشر على تطبيق “تيك توك” الشهير جمع بين الفنانة إنصاف مدني, وصديقتها المطربة ميادة قمر الدين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أثارت الفنانة الشابة ميادة قمر الدين, ضجة واسعة بسبب ردها على سخرية بعض المتابعين.

ملكة الرق, خرجت عن طورها في ردها على بعض التعليقات قائلة: (يعشركم التيس) وهو ما جعل زميلتها إنصاف مدني, تنفجر بالضحكات.

حيث ردت ملكة الدلوكة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, (الليلة أفلستي ما قلتي ما بتقولي الفارغ), لتبرر الفنانة ميادة, وتؤكد أنها جملة عادية وكلام “سعية”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين