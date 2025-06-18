إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام.. خطوات

هناك العديد من الأسباب التي تدفعك للابتعاد عن نظام ميتا، الذي يشمل فيسبوك وانستجرام، ولكن في بعض الأماكن، يبقى واتساب هو الوسيلة الرئيسية للتواصل النصي، ويُعدّ التطبيق بديلاً رائعًا للرسائل النصية القصيرة، إذ يوفر تشفيرًا شاملًا، وكان من الطرق المُفضّلة لإرسال الصور ومقاطع الفيديو غير المضغوطة بين مستخدمي iPhone وAndroid قبل أن تعتمد Apple نظام RCS.

وعلى الرغم من استحواذ فيسبوك، الذي غيّر اسمه لاحقًا إلى ميتا، على واتساب عام 2014، إلا أنه لا يتطلب حساب فيسبوك أو انستجرام للدخول إليه، بل يكفي رقم هاتف صالح.

كيفية إنشاء حساب واتساب بدون فيسبوك أو انستجرام

للبدء، عليك تنزيل واتساب على هاتفك الذكي، بمجرد فتح التطبيق، يمكنك بدء عملية التسجيل بإدخال رقم هاتف صالح، بعد إدخال رقم هاتفك، ستتلقى رمزًا فريدًا مكونًا من ستة أرقام لإكمال عملية التسجيل، بعد ذلك، يمكنك فرز جهات اتصالك على هاتفك الذكي المتصل لبناء شبكة واتساب الخاصة بك، ولكنك لن تحتاج إلى استخدام فيسبوك أو انستجرام في أي وقت.

يمكنك أيضًا طلب مكالمة صوتية لإرسال الرمز، في كلتا الحالتين، بمجرد إتمام عملية التسجيل، سيكون لديك حساب واتساب غير مرتبط بحساب فيسبوك أو انستجرام.

كيفية ربط واتساب بحسابات ميتا أخرى

إذا غيرت رأيك وترغب في المزيد من الدمج بين تطبيقات ميتا، يمكنك الانتقال إلى لوحة إعدادات التطبيق لتغيير ذلك، في الإعدادات، ستجد خيار “مركز الحسابات” مع شعار ميتا، بمجرد الضغط عليه، سترى خياري “إضافة حساب فيسبوك” و”إضافة حساب انستجرام”، يعني ربط هذه الحسابات أن ميتا يمكنها تقديم تجارب أكثر تخصيصًا عبر المنصات بفضل البيانات الشخصية المترابطة الآن.

يمكنك دائمًا إزالة حساب واتساب الخاص بك من مركز حسابات ميتا بالعودة إلى لوحة الإعدادات نفسها. مع ذلك، ستبقى أي معلومات مجمعة سابقًا مجمعة، ولكن ميتا ستتوقف عن دمج أي بيانات شخصية بعد إزالة الحساب.

اليوم السابع