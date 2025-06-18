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تشكيل الحكومة السودانية الجديدة.. بيان نفي من مكتب رئيس الوزراء بشأن معلومات غير دقيقة تتعلق بترشيحات وخطط مزعومة
تناقلت بعض المواقع الإخبارية معلومات غير دقيقة تتعلق بترشيحات لمناصب وخطط مزعومة لرئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.
يود مكتب رئيس الوزراء أن يوضح أن ما نُشر لا يعدو كونه تكهنات لا أساس لها من الصحة، ولا تعكس الواقع بأي شكل من الأشكال.
وإذ نؤكد حرصنا على الشفافية والتواصل المسؤول، فإننا نُهيب بوسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية، والاعتماد على المصادر الرسمية لمكتب رئيس الوزراء قبل نشر مثل هذه الأخبار.
سونا