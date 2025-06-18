حكومة الشمالية تطمئن المواطنين باستقرار الاحوال الامنية بالولاية

أصدر الامين العام للمجلس الاعلى للثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم حكومة الولاية الشمالية الاستاذ الباقر عكاشة عثمان بيانا طمأن من خلاله المواطنين باستقرار الاحوال الامنية بالولاية الشمالية وان ما تروجه اعلام المليشيا فقط لرفع معنويات قواته المنهارة والمهزومة في كل الجبهات.

وقال إن الجميع يعلم حجم التحديات التي تواجه بلادنا جراء الحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع المتمردة بالتنسيق مع قوى العمالة والخيانة وبدعم كبير ومكشوف من نظام دولة ابو ظبي، في محاولة يائسة لزعزعة استقرار بلادنا وتمزيق نسيجه الاجتماعي.

وأكد البيان ان القوات المسلحة الباسلة والقوات المساندة لها قد حققت انتصارات كبيرة على جميع الجبهات وتمكنت من دحر التمرد وتحرير معظم ولايات البلاد من دنس هذه المليشيا وان محاولات غرفها الإعلامية بنشر الشائعات ونشر خطاب الكراهية عبر حملات تضليلية تعد مجرد فرقعات اعلامية لا تزيدنا الا قوة وصلابة في تامين وحماية الحدود الشمالية.