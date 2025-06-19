شاهد بالصورة والفيديو.. مطربة أثيوبية تشعل حفل غنائي في أديس أبابا بأغنية الفنانة السودانية منال البدري (راجل التهريب) والجمهور يتساءل: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية وتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع المتداول أظهر مطربة أثيوبية تغني بأحد المسارح بأديس أبابا, في حفل حضره جمهور غفير.

المطربة الأثيوبية, فاجأت جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد أن أشعلت الحفل بأغنية المطربة منال البدري, الشهيرة (راجل التهريب).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل المئات من مرتادي مواقع التواصل مع ترديد المطربة الأثيوبية للأغنية لدرجة أن أحدهم كتب على المقطع: (ليه أغانينا لمن يغنوها الحبش بتطلع رائعة كدة؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين