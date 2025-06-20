السجن والغرامة على متعاون مع القوات المتمردة بالأبيض

أصدرت محكمة جنايات الأبيض العامة برئاسة مولانا محمد إبراهيم إسماعيل قاضي المحكمة العامة حكماً بالسجن (10) سنوات والغرامة خمسة ملايين جنيه وفي حال عدم الدفع السجن ستة أشهر تسري بالتتابع في مواجهة المتهم ( ع . ع. أ ) بعد أن أدانته في الدعوى الجنائية رقم (4829/ 2024) تحت المواد 65/ 53/52/ 51 من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020 التعاون مع منظمات وجماعات الإرهاب والتجسس على البلاد والتعاون مع دولة معادية وإثارة الحرب ضد الدولة .