نص خطاب رئيس مجلس الوزراء “كامل ادريس” للأمة السودانية

حدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل ادريس في خطابه ملامح الحكومة المرتقبة التي سماها حكومة الأمل المدنية .

وفيما يلي تنشر سونا نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

المواطنون الكرماء الشرفاء ..

السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته ‘‘

يسرني ويشرفني في هذه العجالة وفي هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها بلادنا الحبيبة، أن أقدم لكم موجزاً عن حكومتنا القادمة، حكومة الأمل من حيث السمات الأساسية وهيكل الوزارة .

في رأينا تتمثل مشكلات وطننا القديمة المتجددة في خمسة أسباب وهي:

عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

ضعف الإدارة والقيادة الرشيدة.

إهمال التنمية المتوازنة وعدالة توزيع الثروة والسلطة.

الفساد بكافة أشكاله وأنواعه.

صعوبة قبول الآخر لأسباب حزبية وطائفية وعرقية، ودينية وجهوية.

وهذا ما تأمل حكومتكم المدنية القادمة ، حكومة الأمل في معالجته عبر اسلوبٍ إداري وقيادي رصين يجمع ما بين العلم والمهنية والخُلُق القويم.

أولاً : السمات الأساسية لحكومة الأمل المدنية

شعارنا :

الأمل

الرسالة :

تحقيق الأمن والرفاه والعيش الرغيد لكل مواطن ٍسوداني.

الرؤية :

الانتقال بالسودان إلى مصاف الدول المتقدمة .

القيم الجوهرية :

1-الصدق

2-الأمانة

3-العدل

4-الشفافية

5-التسامح .

نمط التفكير : استراتيجي

– رسالة

– رؤية

– استراتيجية

– خطة عمل

– تنفيذ .

منهاج العمل :

– علمي

– عملي

– مهني جمعي

– بمعايير نجاح وضوابط قياس .

حكومة الأمل المدنية هي أول حكومة في تاريخ السودان تجمع حسنَيَيْن :

1- تكنوقراط : وتعني حكم الناس من خلال وكالة خادميهم العلماء بناءً على خبرتهم وخلفيتهم التقنية .

2- لاحزبية : لاينتمي منسوبوها للأحزاب السياسية أي تمثل صوت الأغلبية الصامتة .

أيضاً هي حكومة سوف تجمع متناقضَيْن: زهيدة العين : في ذاتها وأفعالها، من حيث منع الإسراف والتبذير (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين).

جالبة للرفاه : لأن رسالتها هي جلب الرفاه ورغد العيش للشعب السوداني العظيم. كذلك هي حكومة سوف تجمع الصفات الثلاث الأعظم:

الصدق: نعاهد الله والشعب أن نكون من الصادقين (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ).

الأمانة: نعاهد الله والشعب ألا نخون الأمانة والعهد (وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ).

العدل: نرسي دولة القانون (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ). ثانياً : شروط الانتماء لحكومة الأمل أولاً: أن يكون الشخص سوداني الجنسية بغض النظر عن عرقه أودينه. ثانياً: عدم الانتماء الحزبي.

ثالثاً: التحلي بالِقيم الجوهرية الخمس آنفة الذكر.

رابعاً: التحلي بالمهارات القيادية خامساً: التحلّي بأعلى درجات المعارف والجدارات والخبرات التقنية اللازمة في المجال المعني. ثالثاً : هيكل حكومة الأمل المدنية

تتكون حكومة الأمل من اثنتين وعشرين وزارة كما يلي : ( دون أولوية في الترتيب )

وزارة الدفاع وزارة الداخلية : لقد علمتنا الحرب درساً مهما أن أمننا القومي هو الأساس .

وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية : من نافلة القول : إن المورد البشري يمثل حجر الزاوية لنهضتنا القادمة ، تعليماً وتربيةً وتأهيلاً وتدريباً

وزارة التحول الرقمي والاتصالات : كما تعلمون لقد أدركنا عصر الذكاء الاصطناعي ونحن عاقدون العزم أن نلحق بركبه .

وزارة المالية : سوف نخلق سياسة مالية وإدارية حصيفة مبنية على فهم اقتصادي منطقي ، تعظم مواردنا وترشد إنفاقنا وتزيل كل التشوهات الاقتصادية .

وزارة الزراعة والري : وهنا يكمن العمود الفقري لاقتصادنا والذي سوف نسعى بكل جد لنجعله ميزتنا التفضيلية الكبرى .

وزارة الثروة الحيوانية والسمكية : وهنا أيضا مورد استراتيجي يشكل ميزة تنافسية كبرى سوف نسخِّر له مايستحقه من الموارد والعناية اللازمة ليضطلع بدوره الاقتصادي العظيم .

وزارة المعادن : وهذه هبة إلهية أخرى ننوي نقلها إلى نمط الإدارة الاحترافية كي تحدث الطفرة الاقتصادية الكبرى في بلادنا .

وزارة الطاقة : وفي هذا القطاع الحيوي الاستراتيجي سنبذل قصارى جهدنا للتركيز على الطاقة المتجددة والبديلة والمستدامة مثل الطاقة الشمسية والطاقة النووية للأغراض السلمية .

وزارة التعليم والتربية الوطنية : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : غني عن القول إن التعليم والبحث العلمي هما عماد نهضة الشعوب ولذلك ، سيتبوَّآن سنام جهدنا من حيث استقطاب أفضل الممارسات التعليمية والبحثية لهذا القطاع المحوري ، أما التربية الوطنية فسوف نعيدها سيرتها الأولى .

وزارة الصحة : على رأس أولوياتنا التنموية يأتي التأسيس لبناء نظام صحي متكامل يتيح العناية الطبية لكل المواطنين بكل سهولة ويسر .

وزارة البيئة والاستدامة : نحن عاقدون العزم على وضع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الهادفة إلى حماية البيئة والحفاظ على مواردنا الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة .

وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية : إن التنمية المتوازنة تشكل أساس الاستقرار ، وبما أن ضعفها وغيابها يمثل القاسم المشترك لمعظم مشكلاتنا الحالية ، لذلك سنوليها جل اهتمامنا .

وزارة الشباب والرياضة : يمثل شبابنا حوالي 65% من الأمة ، فهم أكثر من نصف حاضرها وكل مستقبلها ، لذلك سوف نعمل على تعظيم دورهم وإتاحة الفرصة لهم لقيادة المجتمع .

وزارة الخارجية والتعاون الدولي : وهذه من أهم الوزارات التي سنقوم بتفعيل دورها الاستراتيجي في إيصال صوتنا للعالم كما ينبغي لخدمة أمتنا ، لاسيما دبلوماسية السلام والشراكات المنتجة .

وزارة الصناعة والتجارة : وهنا يكمن عصب اقتصادنا الوطني ، لذا سوف نركز على التصنيع المتكامل ذي القيمة المضافة ونعظم صادراتنا لتحقيق فائض ضخم في ميزاننا التجاري .

وزارة البنى التحتية والنقل: وبدون هذه الوزارة المهمة لن ينهض الاقتصاد لذلك سوف يكون لها القدح المعلى في المرحلة القادمة ، لاسيما في إعمار مادمرته الحرب ، برؤية حديثة وغير تقليدية .

وزارة الثقافة والإعلام والسياحة : وهذه القطاعات الثلاثة تتنافس في الأهمية ، لذا يتحتم علينا النهوض بها لتواكب نظيراتها في العالم .

وزارة العدل : العدل أساس الحكم ! لذلك سوف نعمل على وجه السرعة لترسيخ دولة القانون من خلال إيجاد نظام عدلي نزيه وفعَّال .

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف : سنهتم بدُور العبادة وترسيخ قيمة الوسطية في الدين والتديُّن ومحاربة التطرُّف وبناء جسور التسامح .

وزارة شؤون مجلس الوزراء : وهذه الوزارة سوف تلعب دوراً محورياً في تنسيق الأداء الحكومي وتذليل الصعوبات وقياس ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية القومية والتنسيق المحكم بين فروع الدولة الثلاثة ، السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية .

إلحاقاً للهيكل الوزاري ، يجب أن نشير إلى أن هنالك قائمة طويلة من المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات غير الضرورية تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام، سوف نعمل على مراجعتها من حيث إلغائها أو دمجها في الوزارات وإبقاء الحد الأدنى منها للضرورة القصوى بعد تفعيل أدوارها، وربما لآجال محددة.

ومن الوحدات الإدارية المهمة ، المستحدثة منها والقائمة نذكر على سبيل المثال :

هيئة النزاهة والشفافية – ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد.

المجلس القومي للتخطيط الاقتصادي والإستراتيجي – لأن كل عملنا سوف يكون مبنياً على التخطيط السليم، وكما تقول الحكمة (الفشل في التخطيط يعني التخطيط للفشل).

الجهاز القومي للإستثمار- ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحليّة.

ماذا أُريد كرئيس للوزراء لكل الناس لكل الأمة؟ أريد تحقيق تعييناتٍ عادلة أساسُها الأكفأ والأكثر خبرةً وجدارة والأميز سمعةً ونزاهة بعيداً عن المحاصصات. إن التحديات الماثلة، بما في ذلك التنمية والاستقرار بحاجة إلّى رجال دولة قادرين على النهوض بالبلاد ووضعها في مصاف الدول المتقدمة ، مما يقتضي أن نمسح من قاموسنا المحاصصة والمحسوبية بكافة أشكالها وألوانها والاعتبار بمبادئ العدالة والشفافية والقانون.

لذلك ، ومع الاحتفاظ بحقي كرئيس للوزراء يملك الاستقلالية في اختيار وزارة كفاءات مدنية مستقلة ، بما أراه مناسباً ، من وسائل الاختيار المتعددة ، سوف أشرع مباشرة ، وبالتدرج ، في تشكيل الوزارة .

من ناحية أخرى أوجه نداءً لكل الكفاءات الوطنية المستقلة والحادبة على شرف خدمة الوطن ، أن يرفدونا بسيرهم الذاتية عبر وسائل التواصل التي سوف يتم الإعلان عنها ، مع تسمية الجهة الحكومية المعنية .

وبهذه الوسيلة نكون قد استصحبنا واحدة من أفضل وسائل استقطاب الكفاءات الوطنية المستقلة ، وقمنا ببناء مخزون قومي مركزي كمورد رئيس في رفد الخدمة المدنية قاطبة بما تستحقه من مهارات وجدارات وخبرات ومعارف ، بلادنا في أمس الحاجة إليها .

عاشت بلادنا حرةً أبيةً كريمةً عصية .