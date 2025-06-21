ارتفاع عدد الزيجات في موسكو وتوقعات بتسجيل رقم قياسي هذا الصيف

كشفت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أنستاسيا راكوفا، عن ارتفاع عدد الزيجات خلال العام الجاري، متوقعة أن يحطم عدد حفلات الزفاف هذا الصيف في موسكو الرقم القياسي المسجل العام الماضي.

وقالت راكوفا في مقابلة على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي إن 36 ألف زوج تقدم بطلبات تسجيل زواجهم، مقارنة بتسجيل 34 ألف زوج خلال الصيف الماضي.

ولفتت إلى أن البلدية مهتمة بإنشاء مرافق عامة جديدة بنشاط سنويًا في إطار مشروعها “عناوين جديدة للسعادة”، مضيفة افتُتحت ثلاثة مواقع هذا العام، وهي موسكينو، والمنطقة الواقعة على “ياوزا”، وضيعة تريتياكوف.

وتابعت راكوفا: “بدأنا باستخدام حدائق مدينتنا بنشاط لتسجيل حفلات الزواج خلال موسم الصيف، لذا، أقمنا حفل زفاف في حديقة “كاترين” في خيام قدّمها مشاهير، وبالطبع، نال هذا إعجاب سكان موسكو، والآن، ترون ما تشهده موسكو من مواقع رائعة ضمن مشروع “صيف في موسكو”، وقد جهّزنا بالفعل عدة مواقع ضمن هذا المهرجان لتسجيل حفلات الزواج في هذه الأماكن الرائعة، وسنواصل توسيعها”.

وأضافت النائب: “بدأ سكان موسكو يُعرض عليهم إقامة فعاليات احتفالية غير تقليدية، على سبيل المثال، أقيمت بالفعل حفلات زفاف على ظهور الخيل”.

ويذكر أنه تم تسجيل أكثر من 7 آلاف عقد زواج في العاصمة الروسية خلال شهر مايو/أيار الماضي، مقارنة بأعلى عدد سابق لتسجيل عقود الزواج في مايو خلال السنوات العشر الماضية كان عام 2022 سجّل حوالي 5.5 ألف عقد زواج، يليه عام 2015 بنحو 5.4 ألف عقد، بحسب السجل المدني في موسكو.

وكالة سبوتنيك