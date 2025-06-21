ختام مشروع “المطبخ المفتوح” لخدمة 2500 لاجئ بمعسكر أم جرو عبيدة بشمال دارفور

اختتمت غرفة طوارئ منطقة “أم جرو عبيدة” التابعة لمحلية الطويشة بولاية شمال دارفور مشروع “المطبخ المفتوح” الذي استهدف إنتاج وتوزيع الوجبات الغذائية لنحو 2500 لاجئ بجميع معسكرات اللاجئين من دولة جنوب السودان بالمنطقة.

وأوضح أعضاء الغرفة حرصهم الدائم على تقديم العون والمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات اللاجئين بجانب سائر الفئات الضعيفة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المحلية والولاية.

و أكدوا أن المشروع جاء استجابةً للاحتياجات الملحّة، و للتخفيف من معاناة اللاجئين اليومية في سبيل الحصول على الغذاء.

وأضافت الغرفة أن “المطبخ المفتوح” يعكس روح التعاون المجتمعي والتضامن الإنساني في مواجهة التحديات الصعبة، مشددة على أهمية دور المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في المجال الإنساني للاستمرار في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي ختام كلمتها، قدمت الغرفة الشكر لأعضائها على جهودهم السخية و وقوفهم إلى جانب اللاجئين طوال فترة تنفيذ المشروع.