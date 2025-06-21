شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تنهار بالبكاء على الهواء: (زوجي تزوج من مطربة شهيرة كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية وأصبحت تصرف علينا بأموال الحرام ومن أموال المبادرات التي تطلقها)

فاجأت سيدة سودانية, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد أن اقتحمت بث مباشر للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, الشهيرة باسم (ماما كوكي).

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد انهارت السيدة في البكاء أثناء سردها قصتها المؤثرة ومعاناتها مع زوجها وزوجته الجديدة.

حيث فاجأت الجميع بتأكيدها أن زوجها تزوج عليها من مطربة شهيرة تقيم حالياً بإحدى دول الخليج تحديداً بالمملكة العربية السعودية.

وذكرت السيدة بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن الفنانة معروفة بالمبادرات التي تطلقها عبر صفحاتها الرسمية دعماً للسودان.

كما أكدت أن زوجها أصبح ينفق عليها وعلى أطفالها بأموال الحرام التي تقدمها له المطربة التي كانت تجمعه بها علاقة غير شرعية قبل زواجه منها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين