شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تشعل حفل غنائي وتحصل على “نقطة” طائلة بالعملة الجديدة تحت أنظار زوجها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, بإحدى ولايات السودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أشعلت المطربة الشهيرة الحفل بأغنياتها الحماسية والخفيفة التي اشتهرت بها.

ولفت أنظار المتابعين حصول إيمان الشريف, على أموال طائلة من النقطة بالعملة التي تمت طباعتها مؤخراً بحسب ما ذكر الجمهور.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رافق الفنانة الشهيرة في حفلها الأخير بالسودان, زوجها وقائد الأوركسترا بفرقتها الموسيقية “إيهاب”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين