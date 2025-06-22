شاهد بالفيديو.. الفنان محمد الفحيل يفاجئ الجميع ويعلن تضامنه مع المطرب محمد بشير في الحملة التي يقودها ضده شقيقه شريف الفحيل وساخرون: (أنا والغريب على أخوي)

فاجأ الفنان الشاب محمد الفحيل, الشقيق الأصغر للفنان شريف الفحيل, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, الصغير ظهر وهو يردد أغنية الفنان محمد بشير, ويتفاعل معها كنوع من أنواع الدعم له.

وفسر المتابعون فيديو محمد الفحيل, على أنه نوع من الدعم لمحمد بشير, بعد الهجوم الذي تعرض له من شقيقه شريف, في مقاطع فيديو أثارت ضجة واسعة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور والمتابعين, فقد أشاد الكثير من المعلقين بموقف محمد الفحيل, بينما سخر البعض في تعليقاتهم (دي اسمها أنا والغريب على أخوي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين