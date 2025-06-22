5 أطعمة تحمي الجسم من الجفاف.. أبرزها البطيخ

مع ارتفاع درجات الحرارة، يصبح الحفاظ على رطوبة الجسم أمرا بالغ الأهمية.

ولحسن الحظ، يوجد العديدة من الفواكه والخضروات الغنية بالماء، مما يساعد على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم وإمداده بالإلكتروليتات الأساسية لمحاربة الجفاف.

وكشف موقع “سوري لايف” الأطعمة التي تحمي الجسم من الجفاف خلال الصيف.

البطيخ والخيار

من أفضل الأطعمة للترطيب في طقس دافئ، حيث يحتويان على حوالي 92% و95% من الماء على التوالي.

أن تناول المشروبات الساخنة يساعد على تبريد الجسم، بزيادة إفراز العرق.

وتتضمن قائمة الفواكه الغنية بالماء: الفراولة، والتي يشكل الماء نسبة 91% منها، والبرتقال 88%، وفقا لموقع “سوري لايف”.

مصراوي