شاهد بالفيديو.. بعد أسابيع من إنفصالها.. الفنانة فهيمة عبد الله تندن مع نفسها باسم رجل وتمدحه وجمهورها: (شكله كدة دا الحب الجديد)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث للمطربة الشابة والمعروف فهيمة عبد الله, أثار اهتمام المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهرت الفنانة الشابة وهي تدندن مع نفسها باسم “علي”, وتتغزل فيه بأبيات من إحدى الأغنيات.

وختمت فهيمة عبد الله, الدندنة لمتابعيها وهي تقول: (التحية لي أي علي في حياتنا), وسط توقعات الجمهور بارتباط الفنانة بشخص يدعي “علي”, حيث كتب أحدهم: (شكله كدة دا الحب الجديد)

ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن المطربة الشابة كانت قد أعلنت انفصالها من زوجها عازف “الربابة”, أحمد الصديق, بعد زواج دام لسنوات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين