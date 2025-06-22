شاهد بالفيديو.. اللقاء الذي أثار غضب المطرب شريف الفحيل.. الفنان محمد بشير يقتحم بث مباشر للناشطة الشهيرة “ماما كوكي” والأخيرة تصفه بإبن الأصول

فاجأ الفنان السوداني, الشاب محمد بشير, الناشطة المعروفة كوثر عبد الله, الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي باسم “ماما كوكي”.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت “ماما كوكي”, أنها غير مصدقة ظهور الفنان الشهير معها في بثها المباشر الذي تابعه الآلاف.

كما تحدث الفنان الملقب بالدولي, مع والدة الناشطة التي ذكرت أنها تعتبر نفسها من أكثر معجبيه, ليبادلها الفنان عبارات الشكر والحب وسط سعادة “ماما كوكي”, والتي وصفته بإبن الأصول.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن هذا اللقاء أثار غضب المطرب شريف الفحيل, الذي دخل في خلافات حادة مع “ماما كوكي” و “الدولي”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين