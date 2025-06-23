نص بيان الخارجية السودانية: ندعو كل الأطراف وبمساندة من المجتمع الدولي إلى تغليب صوت العقل واللجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي

أصدرت وزارة الخارجية بيانا الأحد أعربت فيه عن عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بالمنطقة جراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية فجر اليوم بضرب مواقع المنشأت النووية الإيرانية مما يدفع المنطقة إلى المزيد من التعقيدات المؤثرة سلباً على الإستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

جمهورية السودان

وزارة الخارجية

مكتب الناطق الرسمي وإدارة الإعلام

بيان صحفي

٢٥/٥٧

تعرب وزارة خارجية جمهورية السودان عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة بالمنطقة جراء قيام الولايات المتحدة الأمريكية فجر الأحد بضرب مواقع المنشأت النووية الإيرانية مما يدفع المنطقة إلى المزيد من التعقيدات المؤثرة سلباً على الإستقرار والسلم والأمن الدوليين.

وإذ تعيد الوزارة الإشارة لما ورد في بيانها الصادر في 13 يونيو الجاري الذي أكد على رفض إنتهاك سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،فإنها تدعو كل الأطراف وبمساندة من المجتمع الدولي إلى تغليب صوت العقل واللجوء إلى خيارات مسار الحل السلمي التفاوضي للأزمة بما يؤمن المحافظة على السلم والأمن الدوليين.