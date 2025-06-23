شاهد.. رسالة وداع وفراق من شاب سوداني لصديق عمره بعد فشل الصلح بينهما وإصرار صديقه على الخصام تدمي القلوب وثير تعاطف الآلاف على مواقع التواصل

تصدرت رسالة صوتية بعثها شاب سوداني, لصديقه عبر تطبيق المراسلات “واتساب”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الشاب بعث برسالته الصوتية لصديق عمره بعد أن باءت كل محاولاته في الصلح بالفشل.

وقال الشاب في رسالته لصديقه “عبده” والتي أدمت القلوب وأثارت تعاطف الآلاف على السوشيال ميديا: (والله يا عبده دا آخر تسجيل صوتي مني ليك).

وأضاف متأثراً بعبارات حزينة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بحاول معاك كل هذه المحاولات مش عشان أنا ما لاقي غيرك بس انتي صاحبي شديد وكان بينا عشرة وأيام حلوة لكن خسارة وربنا يسعدك وينور طريقك).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين