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شاهد بالفيديو.. بسبب الظروف القاسية.. الممثل والكوميديان السوداني الشهير ذاكر سعيد يتجه لأعمال “اليومية” ويحمل “الطوب” في رحلة عمل شاق ويؤكد: (الزول يشتغل بضراعه)

2025/06/23
ذاكر سعيد

أثار ظهور جديد للممثل والكوميديان السوداني, الشهير ذاكر سعيد تعاطف الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر مقطع متداول حديثاً نجم فرقة “تيراب” الكوميديا, وهو يتجه للأعمال الشاقة بسبب الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بحسب ما ذكر ناشرو المقطع.

حيث ظهر ذاكر سعيد, وهو يحمل “الطوب” بعد أن اتجه للعمل باليومية مع أحد “المعلمين”, في مجال البناء, بأحد المنازل.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن العمل الشاق لم يؤثر على خفة دم الكوميديان المعروف, الذي مازح مطلقي عبارة “المكنة”, وقال موجهاً حديثه للشباب: (الزول يشتغل بضراعه).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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