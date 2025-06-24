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بيان صادر عن حكومة إسرائيل: وافقنا على اقتراح الرئيس بشأن وقف إطلاق نار متبادل
في الليلة الماضية، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا للكابنيت الأمني بمشاركة وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس الموساد، للإعلان أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية” الأسد الصاعد” بل وتجاوزتها بكثير.
لقد أزالت إسرائيل عن نفسها تهديدًا وجوديًا مزدوجًا وفوريًا – سواء في المجال النووي أو في مجال الصواريخ الباليستية.
بالإضافة إلى ذلك، حقق جيش الدفاع سيطرة جوية كاملة في سماء طهران، ووجّه ضربة قاسية للقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف المركزية التابعة للنظام الإيراني.
وخلال الساعات الماضية أيضًا، واص ل جيش الدفاع ضرب أهداف حكومية في قلب طهران، وقضى على مئات من عناصر البسيج – جهاز القمع التابع للنظام الإرهابي – كما تم اغتيال عالم نووي بارز آخر.
تتقدم إسرائيل بالشكر للرئيس ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على دعمهم في الدفاع، وعلى مشاركتهم في إزالة التهديد النووي الإيراني.
وفي ضوء تحقيق أهداف العملية، وبالتنسيق الكامل مع الرئيس ترامب، وافقت إسرائيل على اقتراح الرئيس بشأن وقف إطلاق نار متبادل.
وسترد إسرائيل بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار.
على مواطني إسرائيل الاستمرار في الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية حتى يتم التأكد من الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار.
قلوبنا مع العائلات التي فقدت أحبّاءها، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين.
في عملية “الأسد الصاعد حققت دولة إسرائيل إنجازات تاريخية هائلة، ووضعت نفسها في صف واحد مع قوى العالم الكبرى.
هذا نصر عظيم لشعب إسرائيل ولمقاتليه الذين أزالوا التهديدين الوجوديين لدولتنا، وأمّنوا بقاء إسرائيل الى الأبد.
سيُدلي رئيس الوزراء بتصريح لاحقًا خلال اليوم.
المصدر: إسرائيل تتكلم بالعربية