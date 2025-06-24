‏بيان صادر عن حكومة إسرائيل: وافقنا على اقتراح الرئيس بشأن وقف إطلاق نار متبادل

‏في الليلة الماضية، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا للكابنيت الأمني بمشاركة وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، ورئيس الموساد، للإعلان أن إسرائيل حققت جميع أهداف عملية” الأسد الصاعد” بل وتجاوزتها بكثير.

‏لقد أزالت إسرائيل عن نفسها تهديدًا وجوديًا مزدوجًا وفوريًا – سواء في المجال النووي أو في مجال الصواريخ الباليستية.

‏بالإضافة إلى ذلك، حقق جيش الدفاع سيطرة جوية كاملة في سماء طهران، ووجّه ضربة قاسية للقيادة العسكرية، ودمر عشرات الأهداف المركزية التابعة للنظام الإيراني.