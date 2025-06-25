من خيوط الحرير إلى سطور القرآن.. رحلة فنية روحانية تُتوّج سنويًا بثوب الكعبة المشرفة في مشهد مهيب

تجسّد كسوة الكعبة المشرفة أحد أسمى مظاهر العناية بقبلة المسلمين، حيث تتكامل فيها فنون التصميم والزخرفة والخط العربي مع الحرفية العالية في صناعة النسيج والتطريز، لتغدو في كل عام تحفة فريدة تعبّر عن عظمة المكان وقدسيته.

ويُعتمد في كتابة الآيات القرآنية على الكسوة خط “الثلث الجلي المركب”، لما يتمتع به من مرونة وتناسق يتيح إبراز جمالية الحروف بأحجام وأشكال متعددة. وقد تم اختيار هذا الخط بعناية فائقة نظرًا لأناقته التشكيلية التي تمنح الكسوة مظهرًا استثنائيًا يليق بجلال الكعبة المشرفة.

ويُنسج ثوب الكعبة من سبعة أنواع مختلفة من الأقمشة الفاخرة، تأتي في مقدمتها أقمشة الحرير الأسود السادة والمنقوش، بالإضافة إلى الحرير الأخضر والأحمر، وأقمشة القطن الأبيض والسكري للبطانة، ما يعكس تفرّد الكسوة من حيث الخامات والدقة في اختيارها بما يناسب قدسية الموقع وأجواءه الخاصة.

تمر صناعة الكسوة بسلسلة من المراحل الحرفية الدقيقة تبدأ بتحلية المياه المستخدمة في غسيل وصباغة خيوط الحرير، ثم تنتقل إلى مراحل النسج والطباعة، تليها عملية تطريز الآيات بخيوط الذهب والفضة بعناية متناهية، قبل أن تخضع الكسوة لاختبارات الجودة والفحص النهائي وفق أعلى المعايير العالمية.

ولا تقف العناية بالكعبة عند الكسوة فقط، بل تتعداها إلى توثيق دقيق لأركانها ومُسمّياتها، فهي تُعرف بعدة أسماء مثل “البيت الحرام” و”البيت العتيق” و”البيت المحرم”، وتتميّز بأركانها الأربعة المعروفة: الركن العراقي من الشمال، والركن اليماني من الجنوب، والركن الشامي من الغرب، والحجر الأسود من الشرق.

كسوة الكعبة ليست مجرد ثوب يُستبدل سنويًا، بل هي رمز لارتباط المسلمين الروحي بالمكان، وتجسيد حيّ لعناية قيادة المملكة بالحرمين الشريفين، وتأكيد على استمرار هذا الشرف العظيم الذي تتكاتف فيه الجهود وتُسخّر له الإمكانات ليبقى في أبهى صورة تليق بأقدس بقاع الأرض.

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