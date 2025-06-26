تمور المدينة تنعش السوق بـ58 صنفًا

ارتفع إنتاج المملكة من التمور إلى قرابة مليوني طن، فيما استقبلت أسواق التمور المركزيَّة في مناطق المملكة بواكير رطب وتمور المدينة المنوَّرة، وبدأ طرح إنتاج الموسم الحالي من أجود أصناف التمور التي تشتهر بها المدينة المنوَّرة، وذلك تزامنًا مع بدء موسم حصاد التمور، في شهر يونيو، ويستمر حتَّى نهاية نوفمبر.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهذه المناسبة، أنَّ منطقة المدينة المنوَّرة، تنتج (58) صنفًا من التمور المتنوِّعة، من بين أكثر من (404) أصناف تنتجها المملكة.

وتنتج المدينة المنوَّرة (37) صنفًا مشهورًا، من أبرزها، العجوة، عنبرة، الصفاوي، الروثانة، الربيعة، الشلبي، الحلوة، برني، برني المدينة، برني العُلا، البيض، العيص، سكرة المدينة، سكرة البيض، إضافةً إلى (21) صنفًا من التمور الأقل شهرةً، من أبرزها، أفندية، رباعي، صقعي، طبرجلي، سكرة ينبع، الجوازنة، البرقة، البرطجي.وبيَّنت الوزارة، أنَّ إجمالي إنتاج التمور في المملكة تجاوز (1.9) مليون طن بنهاية عام 2023م، وتصدَّرت منطقة القصيم كميَّات الإنتاج بـ(578) ألف طن، تلتها منطقة الرياض بإنتاج أكثر من (453) ألف طن، فيما جاءت منطقة المدينة المنوَّرة ثالثة، بأكثر من (343) ألف طن، ثم المنطقة الشرقيَّة بإنتاج تجاوز (258.7) ألف طن.

وأشارت إلى أنَّ أعداد أشجار التمور في المملكة وصل إلى (37.1) مليون شجرة في جميع المناطق، من بينها (31.8) مليون شجرة مثمرة، مبينةً أنَّ منطقة القصيم تتصدَّر إجمالي أشجار النخيل بأكثر من (10.7) ملايين شجرة، بما فيها أشجار النخيل المثمرة، تليها منطقة الرياض بأكثر من (8,08) ملايين شجرة، ثم منطقة المدينة المنوَّرة التي تجاوز عدد أشجار النخيل فيها (8,02) ملايين شجرة، بما فيها أشجار النخيل المثمرة.

جريدة المدينة