تمثال على ظهر حصان للملكة إليزابيث

قالت اللجنة التي تشرف على مشروع إقامة نصب تذكاري للملكة إليزابيث، التي جلست سبعة عقود على العرش، وذلك في متنزَّه «سانت جيمس بارك» بلندن: إنَّ النصب سيكون على شكل تمثال للملكة الأطول حكمًا في تاريخ بريطانيا على ظهر حصان، وآخر لها وذراعها في ذراع زوجها الأمير فيليب، وجسر زجاجي.واختارت اللجنة الخطط التي أعدتها شركة فوستر بارتنرز، التي يرأسها نورمان فوستر، وهو أحد أكثر المهندسين المعماريِّين تأثيرًا في بريطانيا.

واختير «سانت جيمس بارك»، وهو في الجهة المقابلة لقصر بكنجهام، باعتباره أفضل موقع لهذا الغرض، وتشير الخطة التي أعلنت، أمس، إلى أنَّه من المقرَّر إعادة تشكيل المتنزَّه بإنشاء منطقتين جديدتين للحدائق، وبوابتين جديدتين.

جريدة المدينة