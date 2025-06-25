حالة من التشتت والصدمة عمّت شبكات التواصل الاجتماعي بعد نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية بصورة مفاجئة، فبعد أن توقع الجميع استمراراها لفترة طويلة، ونصب كل “محلل” خيمته على إحدى المنصات الرقمية ليقدم تقريره وتحليله اليومي، توقفت الحرب!

مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي في السودان قبل الحرب بفترة وجيزة كان معظم اهتمامهم بالخبر “الترند” عقد قرآن المطرب مامون سوار الدهب، على الفتاة الأنيقة “حنين” ابنة فنان الشباب الراحل محمود عبدالعزيز “الحوت”، حيث تداول المستخدمون أخبارهما وصورهما بصورة كثيفة، جعلهما الترند الأول في سوشال ميديا السودان.

بعد نهاية الحرب الإسرائيلية الإيرانية بإعلان من الرئيس الأمريكي ترامب، كتب أحد مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في السودان على صفحته الرسمية المنشور التالي:

” يعني خلاص نرجع لسوار الدهب وحنين محمود عبدالعزيز..!! ”

وانهالت التعليقات على المنشور بشكل ساخر، يبيّن مدى الفراغ الذي يعيشه المستخدمون وبحثهم عن أي ترند جديد ليقوموا بمشاركته، مع توفر المحتوى الجاد والمفيد. وكان من بين التعليقات:

شكلو ما لينا حل غير نشوف مامون وحنين، الحقونا بالجديد.

وليه سوار الدهب وحنين محمود عبدالعزيز بس؟ عندنا توتة عذاب وهدى عربي وانصاف مدني ديل بقضو الغرض.

يا جماعة ما نقلب كورة شوية رايكم شنو، كاس العالم للأندية حيكون رهيب من دور ال16.

انتو نسيتو عندنا حرب؟ وفي حكومة جديدة جاية وشغلانة طويييلة ما يعلم بيها الا الله، عليكم الله خلونا من اخبار الفنانين الفينا مكفينا.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وكتائب الإسناد، وحركات الكفاح المسلح والأجهزة النظامية.

وعيّن مجلس السيادة الانتقالي الدكتور كامل ادريس رئيساً للوزراء في السودان وفوضّه بتشكيل الحكومة الجديدة.

رصد وتحرير – “النيلين”