رضوى الشربيني: «أنا لا أهاجم الرجال.. ولكن أشباههم»

تصدر تصريح جديد للإعلامية رضوى الشربيني حديث السوشيال ميديا، وذلك خلال الحلقة الثانية من الموسم الجديد لبرنامجها «هي وبس»، المُذاع عبر قناة «dmc».

قالت رضوى: «أنا لا أهاجم الرجال، أنا أهاجم أشباه الرجال، لكن الراجل المحترم اللي واخد باله من نفسه، ومن أخلاقياته معانا كستات، ومن بيته وزوجته، فهو فوق راسي… وقلتها مليون مرة».

وجاء التصريح في إطار تأكيدها المتكرر على دعمها للمرأة واحترامها للرجل الحقيقي، نافية تهمة كراهية الرجال التي كثيرًا ما تُوجّه لها.

الموسم الجديد يحمل بصمة متجددة سواء في الشكل أو المضمون، مع الحفاظ على الطابع الخاص للبرنامج الذي لطالما ناقش قضايا المرأة والمجتمع بصراحة وجرأة. وكتبت الصفحة الرسمية لقناة «DMC»عبر منصاتها: «هي وبس.. مهما غابت راجعة أقوى، أجرأ، وبشكل جديد».

عودة البرنامج في موسمه الجديد، تأتي بمحتوى وفقرات محدثة، تهدف إلى مخاطبة تطلعات المرأة العربية ومناقشة قضاياها من زوايا مختلفة، في إطار من التوعية والدعم والإلهام.

المصري اليوم