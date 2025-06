كارمن سليمان تحتفل بعيد ميلاد زوجها بلقطات رومانسية وتعلق: «كل حياتنا» (فيديو)

احتفلت المطربة كارمن سليمان بعيد ميلاد زوجها الملحن مصطفى جاد، ونشرت عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» فيديو يضم لقطات رومانسية تجمعهما معًا.

ووجهت كارمن رسالة مؤثرة لزوجها، قالت فيها: «Happy birthday Papa، my love and everything in our life».

ورد مصطفى جاد على تهنئة زوجته كارمن قائلا: «حبيبة عمري وشريكة روحي».

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو، متمنين للثنائي مزيدًا من الحب والسعادة، خاصة بعد أن أصبحا من أبرز الأزواج في الوسط الفني الذين يحرصون دائمًا على مشاركة جمهورهم بلحظاتهم الخاصة.

المصري اليوم