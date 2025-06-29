شاهد بالفيديو.. الفنان عاصم البنا يشارك المطربة توتة عذاب الرقص في حفل “العسكري”

شهدت ليالي العسكري, التي أقيمت بمدينة أسوان, جنوب مصر, مشاركة نخبة من المطربين السودانيين, في الحدث الذي تم تنظيمه بمناسبة زواج أبناء العسكري.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد شهدت إحدى الليالي مشاركة المطربة المثيرة للجدل توتة عذاب, والتي أحيت الحفل بفاصل غنائي.

وأظهر مقطع فيديو متداول صعود الفنان عاصم البنا, للمسرح الذي كانت تغني فيه المطربة توتة عذاب, حيث شاركها الفصل على أنغام إحدى أغنياتها.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت المطربة توتة عذاب, على المقطع الذي نشرته: (ممتنة جداً للفنان الراقي عاصم البنا, على حضوره ومشاركته الراقية في كرنفال ليالي العسكري، أسعدتني طلتك وشرفني وجودك معاي في الليلة المميزة جدا بحضورك وبحضور الجمهور

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين