شاهد بالفيديو.. “طليق” الفنانة فهيمة عبد الله يكشف حقيقة زواجه من المطربة شهد أزهري

نشر عازف “الربابة”, المعروف أحمد الصديق, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي, أوضح من خلاله حقيقة الأخبار المتداولة مؤخراً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن العازف الذي انفصل مؤخراً عن زوجته المطربة المعروفة فهيمة عبد الله, كانت قد لاحقته الشائعات في الأونة الأخيرة.

وكانت الأخبار قد تحدثت عن ارتباطه بالفنانة المثيرة للجدل شهد أزهري, وزواجه منها, حيث ربط البعض ظهوره معها مؤخراً في إحدى حفلاتها الأخيرة بزواجه منها.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد نفى أحمد الصديق, الشائعة مؤكداً تعرضه لأسئلة متكررة حول هذه الشائعة من كل الذين يقابلوه في الشارع العام.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين