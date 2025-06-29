بعد تصريحات الفنان شريف الفحيل الخطيرة.. أسرة الفنان الراحل نادر خضر تصدر بيان هام وعاجل.. تعرف على التفاصيل كاملة

أثارت تصريحات أطلقها الفنان السوداني, المثيرة للجدل شريف الفحيل, ضجة إسفيرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفحيل, كان قد أكد في بث مباشر له أن وفاة الفنان نادر خضر, لم تكن طبيعية وألمح لتورط فنان معروف في وفاة الراحل.

وبعد ساعات من انتشار تصريحات المطرب شريف الفحيل, على مواقع التواصل الاجتماعي سارعت أسرة الفنان الراحل لإصدار بيان هام وعاجل.

وقالت الأسرة في بيانها بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (بسم الله الرحمن الرحيم بيان من أسرة الفنان الراحل نادر خضر..

الفنان نادر خضر الأمين ترك وراءه إرثًا فنيًا وإنسانيًا نعتز به، وذكراه العطرة ستظل خالدة في قلوب محبيه.

وإزاء ما لاحظناه مؤخرًا من تداول بعض التصريحات الإعلامية، والمداخلات التي تناولت سيرة الفقيد بطريقة لا تحترم مشاعر أسرته ومحبيه، فإننا كأسرة الفقيد نود أن نؤكد ما يلي: أولًا: نرفض بشدة الخوض في حياة فقيدنا الشخصية، أو إطلاق أحكام أو روايات تفتقر إلى الدقة، خاصة من بعض الزملاء أو الإعلاميين الذين كان الأولى بهم أن يلتزموا بأخلاقيات المهنة واحترام حرمة الموت.

ثانيًا: نهيب بالجميع – من زملاء ومتابعين وإعلاميين – أن يتحلّوا بالمسؤولية والاحترام عند الحديث عن الراحل، وأن يكون التقدير لما قدمه من عطاء فني كبير هو العنوان الأبرز لذكراه.

ثالثًا: نحتسب عند الله تعالى الأخ نادر خضر شهيداً عند المولى عز وجل ونطلب من الجميع عدم الخوض في تفاصيل الوفاة بطريقة لا تحترم أسرة وجمهور الفنان الراحل .

ختامًا، نكرر شكرنا العميق لكل من عبّر عن مواساته لنا، ووقف إلى جانبنا في هذا المصاب الجلل، ونسأل الله أن يتغمد فقيدنا بواسع رحمته، وأن يجعل ما قدّمه من فنٍ صادقٍ في ميزان حسناته.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته… أسرة الفنان الراحل نادر خضر الأمين).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين