استهداف نظافة وتطهير 383 كيلومتر طولي من مصارف الأمطار بالخرطوم

كشف الاجتماع الموسع للجنة العليا لطوارئ الخريف بمحلية الخرطوم الأحد عن استهداف 383 كيلو متر طولي من المصارف بجميع قطاعات المحلية ووحداتها المختلفة منها عدد 292 كيلو متر طولي من المصارف الترابية و 91 كيلو متر طولي من المصارف المشيدة.

وكشف الاجتماع والذي جاء برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحضور مدراء القطاعات والوحدات الإدارية والمهندسين المختصين ومدراء الإدارات المختصة كشف عن إنشاء غرف طوارئ بالقطاعات إضافة إلى غرفة الطوارئ المركزية برئاسة المحلية لتنفيذ الخطة وإجراء المعالجات اللازمة تحسبا لأي مستجدات لفصل الخريف، مع ضرورة توفير جميع المعينات اللازمة لضمان جميع المهام.