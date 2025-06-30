شاهد بالفيديو.. فنان سوداني يرفض بشدة وبشكل قاطع الحصول على أموال من “النقطة” بالعملة المصرية خلال حفل أحياه بالقاهرة

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, إعجاب الجمهور والمتابعين وذلك بعد إنتشاره على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطرب والعازف السوداني, عادل حسن وهو يغني في حفل بالعاصمة المصرية القاهرة.

الفنان لفت أنظار المتابعين ونال إعجابهم بسبب رفضه الحصول على أموال “النقطة” بالعملة المصرية من أحد أصدقائه بالحفل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رفض عادل حسن, الأموال بإصرار شديد رغم محاولات صاحبها على وضعها له, وهو ما أثار إعجاب الجمهور.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين