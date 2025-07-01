العدل والمساواة تترحم على ضحايا منجم “كرش الفيل” وتدعو لضمان سلامة المعدنين

تنعى حركة العدل والمساواة السودانية بمزيد من الحزن والأسى عدداً من المعدنين الذين فقدوا أرواحهم، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين في حادث انهيار منجم “كرش الفيل” بصحراء هويد، وتتقدم بأحر التعازي لأسر الضحايا.

الحادث يسلّط الضوء على الحاجة المُلِحّة لتعزيز إجراءات السلامة في مواقع التعدين، وتفعيل الرقابة الميدانية القادرة على إغلاق المواقع غير الآمنة فوراً، واستخدام الوسائل التقنية الحديثة لرصد الأنشطة غير المرخصة. تدعو الحركة لتوفير تراخيص مجانية للمعدنين في مواقع معتمدة، مع تمكينهم من أدوات الحماية الأساسية.

تطالب الحركة بإنشاء صندوق طوارئ لدعم علاج المصابين وتعويض أسر ضحايا الكوارث، وتشدد على أن سلامة المعدنين يجب أن تكون أولوية وطنية.

التعدين الأهلي يمثل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، ويستوجب ذلك رفع معايير الأمان وحماية العاملين فيه بما يليق بدورهم في دعم البلاد.