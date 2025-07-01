أطعمة تناولها على معدة فارغة.. سهلة الهضم وتعطى طاقة فورية

يستعد جسمك لبدء يوم جديد بنشاط فى الصباح، ولكن قبل أن تبدأ يومك المزدحم بالمهام، هل فكرت يومًا فى أهمية ما تتناوله أولًا فى الصباح؟.. يعتقد الخبراء أن ما تأكله صباحًا يُحدد مسار يومك بأكمله، فهو يُحافظ على مستويات الطاقة لديك، وينظم عملية الهضم، وحتى توازن الهرمونات، لذا من المهم اختيار أطعمة غنية بالعناصر الغذائية، بحسب موقع “تايمز ناو”.

ووفقاً للخبراء فإن تناول الطعام على معدة فارغة يؤثر بشكل كبير على مستويات الطاقة لديك، وعمليات الأيض، والصحة العامة، حيث إن للألياف الغذائية دورٌ مهم في تسهيل عملية الهضم، مما يجعلها عنصراً أساسياً في وجبة الإفطار، لذا، يجب عليك تناول هذه الأطعمة كل صباح بعد الاستيقاظ مباشرةً.

بذور الشيا

بذور الشيا المنقوعة طوال الليل غنية بالعديد من العناصر الغذائية، كالألياف والبروتين، كما أن نقعها طوال الليل يُحسّن هضمها، ويسمح لها بتكوين قوام هلامي، مما يُسهّل الهضم، ويُعزز الترطيب، ويُساعد على التحكم في الوزن.

يمكنك إضافة ملعقتين كبيرتين من بذور الشيا المنقوعة إلى كوب من الماء أو الحليب وتناولها يوميًا لتعزيز أحماض أوميجا 3 ومضادات الأكسدة في جسمك، مما يساعد على طرد السموم، وتطبيع حركة الأمعاء، وترطيبها، كما أنها تساهم في استقرار مستوى السكر في الدم ومستويات الطاقة.

اللوز

إن نقع اللوز طوال الليل لا يعزز قيمته الغذائية فحسب، بل يُسهّل هضمه أيضًا، ويوفر فوائد صحية متنوعة عند تناوله صباحًا، من هذه الفوائد..

– تحسين الهضم

– تعزيز امتصاص العناصر الغذائية

– تحسين وظائف المخ

– تنظيم صحة القلب

– ملمس بشرة أفضل

– اللوز غني بفيتامين هـ، والدهون الصحية، والمغنيسيوم، والبروتين النباتي وعند نقعه، يُنشّط هذا النوع من المكسرات الإنزيمات التي تُساعد الجسم على امتصاص العناصر الغذائية بشكل أفضل.

كما يُزيل النقع العفص وحمض الفيتيك، مما يُسهّل هضمه ويُقلّل من تأثيره على المعدة.

الزبيب

رغم أن الكثيرين لا يفضلون تناول الزبيب، إلا أن نقعه طوال الليل يُعد أفضل طريقة لتناوله، فهو يُحسّن الهضم، ويزيد مستويات الطاقة، ويساعد في إنقاص الوزن والتحكم فيه.

يقول الخبراء إن نقع الزبيب في الماء يُليّنه، مما يُسهّل هضمه ويُخفّف الإمساك، كما أنه يُوفّر مصدرًا طبيعيًا للطاقة، ويُعدّ مصدرًا جيدًا للحديد، الذي قد يُساعد في مكافحة التعب.

التمر

للحصول على طاقة فورية تناول تمرةً غنيةً بالألياف القابلة للذوبان، مما يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك، كما أن التمر غنيٌّ بالبوتاسيوم، الذي يُساعد في علاج اضطراب المعدة والإسهال.

اليوم السابع