خرق خطير يكشف عن برنامج تجسس “Catwatchful” يستهدف آلاف الهواتف حول العالم

فضح خرق أمني واسع النطاق أسرار برنامج تجسس خطير يُعرف باسم “Catwatchful”.

وكشف الباحث الأمني الكندي إريك دايغل قاعدة بيانات التطبيق، والتي تضمنت معلومات حساسة عن أكثر من 62 ألف مستخدم، إلى جانب بيانات شخصية من 26 ألف جهاز ضحية.

Catwatchful، المتخفي كتطبيق لمراقبة الأطفال، يروّج لنفسه بأنه “غير مرئي ولا يمكن اكتشافه”، بينما يتجسس سرًا على الصور والرسائل والموقع الجغرافي وحتى الصوت المحيط وكاميرات الهاتف، ويرسلها إلى لوحة تحكم سرية يتحكم بها مطور التطبيق.

لكن المفارقة أن ثغرة بسيطة كشفت ليس فقط المستخدمين الذين زرعوا التطبيق على أجهزة الضحايا، بل أيضًا هوية مطوّره، وهو عمر سوكا تشاركوف، مطوّر برمجيات مقيم في أوروغواي، ارتكب خطأً فادحًا بكشف بياناته ضمن سجلات البرنامج، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

بيانات مخترقة منذ 2018

تشير البيانات إلى أن الأجهزة المستهدفة تتوزع في دول عدّة، أبرزها المكسيك، الهند، كولومبيا، بيرو، والأرجنتين.

وبعض السجلات تعود إلى عام 2018، ما يكشف عن استمرار العملية لسنوات دون انكشاف.

المثير للقلق أن برنامج التجسس يستخدم Firebase من “غوغل” لتخزين بيانات الضحايا، في خرق محتمل لشروط الخدمة، إذ لم تتخذ “غوغل” بعد إجراءات فورية رغم علمها بالتفاصيل منذ يونيو.

اختراق يكشف المستور

من خلال تحليل حركة بيانات التطبيق، تبيّن أنه يستخدم واجهة برمجة تطبيقات غير محمية، تتيح لأي شخص الوصول إلى بيانات المستخدمين دون تسجيل دخول.

وقد علّقت شركة استضافة الواجهة الحساب المسؤول مؤقتًا، لكنه عاد للعمل لاحقًا عبر منصة HostGator.

دايغل، الذي نشر نتائج التحقيق على مدونته، وصف التطبيق بأنه “أداة للملاحقة الرقمية”، تسهّل للمستخدمين تعقب الشركاء أو الأفراد دون علمهم، في ممارسات تنتهك القانون والأخلاق.

كيف تكتشف Catwatchful على هاتفك؟

رغم ادعائه أنه “لا يمكن إزالته”، فإن Catwatchful يمكن كشفه عبر الاتصال بالرمز 543210 من هاتف أندرويد.

إذا كان مثبتًا، سيظهر على الشاشة فورًا.

لإزالته، يوصي خبراء الأمن باتباع خطوات احترافية وحذر شديد، خصوصًا في حالات العنف الأسري أو المراقبة غير القانونية، مع ضرورة الاستعانة بجهات متخصصة مثل التحالف ضد برامج المطاردة.

العربية نت