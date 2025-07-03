شاهد بالفيديو.. جمهور مواقع التواصل يسخر من المذيعة الحسناء نورهان نجيب بعد محاولتها خوض تجربة الغناء مع الفنانة إيمان الشريف

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل واسع من قبل الجمهور والمتابعين عبر السوشيال ميديا السودانية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي ظهرت فيه المذيعة الحسناء نورهان نجيب, مع الفنانة إيمان الشريف, قابله الجمهور بسخرية كبيرة.

وكانت مذيعة قناة النيل الأزرق, قد حاولت الغناء أثناء مرافقتها المطربة المعروفة في طريق عودتهم من مدينة أسوان المصرية, بعد مشاركتهما في حفل ليالي العسكري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فإن المذيعة الحسناء حاولت تلبية طلبات جمهور الفنانة بالغناء لهم لكن الجمهور قابل محاولاتها بسخرية كبيرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين