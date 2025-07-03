قريبا.. إطلاق تأشيرة سياحية موحدة لـ6 دول عربية

أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأوضح البديوي أن إدارات الجوازات في وزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، وفقاً لبيان أصدره مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام بالمشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات في دول المجلس، يوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة في الرياض.

واطلع البديوي على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به.

ورحب البديوي بجهود تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال الجوازات، وتبادل الخبرات المميزة، بما يخدم الأمن الخليجي المشترك، ويسهل حركة التنقل بينها، تحقيقاً لتطلعات قادة وشعوب الخليج.

وأكد البديوي أن الجميع يعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة التطورات التقنية والمتطلبات الأمنية في عالم يتسم بالتغيّر المتسارع.

وكالة سبوتنيك