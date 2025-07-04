صانع محتوى إسباني شهير: اشتروا «المانجو» من الحاج محمد!

«روبيرتو فارو» صانع محتوي إسباني، مشهور جدًّا، وصفحاته علي السوشيال ميديا يتابعها أكثر من خمسين مليون متابع، فاجأ الناس جميعًا في أقطار العالم بدعوته لشراء «المانجو» من البائع الحاج محمد، في منطقة الهرم بمصر.

«إيه أصل الحكاية»؟ تعالوا نعرفها من البداية..

«روبيرتو فارو» كان في منطقة الأهرام الأثريَّة بمصر يصوِّر فيديو اجتماعيًّا، ولم يدرِ بسقوط محفظته التي تحمل مبالغ ماليَّة من ، يورو، وجنيهات مصريَّة..بائع المانجو «الحاج محمد» لمح المحفظة تسقط منه، التقطها، وبسرعة ترك عربته وبضاعته مهرولًا -هو وبنته- نحو صاحب المحفظة، ليسلِّمها له بأمانة ومحبَّة، وسط دهشة السائح الإسباني الذي عرض عليه مكافأة ماليَّة؛ نظير أمانته فرفضها بعزَّة، معتبرًا أنَّ الأمانة لا تُباع بالمال.

الموقف أثَّر جدًّا في «روبيرتو»، الذي أصرَّ أنْ يلتقط معه صورة «سيلفي» أمام عربة المانجو، ونشرها على صفحته، داعيًا كل متابعيه لزيارة مصر، وأنْ يشتروا «المانجو» من الحج محمد وبنته، مؤكِّدًا أنَّ مصر أهلها حلوين وأمناء.

جريدة المدينة