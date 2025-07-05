رومي القحطاني ملكة جمال السعودية تتعرّض لتشويه في وجهها قد يمنعها من المشاركة في مسابقة “ملكة جمال المرأة العالمية” – صورة

صدمت ملكة جمال السعودية رومي القحطاني متابعيها على شبكات التواصل الإجتماعي بالإعلان عن تعرّضها لإصابة بليغة في وجهها، قد تحرمها من المشاركة في مسابقة “ملكة جمال المرأة العالمية”، التي تُقام في مدينة تينيريفي الإسبانية خلال شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

ونشرت النجمة الخليجية عبر “إنستغرام” صورة أظهرت شقّاً عريضاً وغائراً شوّه المنطقة الواقعة بين حاجبيها، وعلّقت عليها بالقول: “قبل ثلاث شهور صار لي حادث، الجرح في نص وجهي مو راضي يلتئم للحين. ماما تقول عين”.

وتابعت: “تعبت لي 3 شهور ما تكلمت ولا صورت، كنت أنزل فيديوات قديمة عشان ما أحد يحس. بس بعد هالجرح عرفت إن العين حق، وإنه لازم نقرأ ونتعوّذ ونحمي نفسنا لأن الدنيا ما ترحم”.

واختتمت بالقول: “الحين قربت مسابقة ملكة جمال المرأة في إسبانيا، وجرح ما راح، وحقيقة العين اللي غيّرت تفكيري”.

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مجلة لها