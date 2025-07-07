مصر للطيران تكرم بعثة الحج بعد نجاح موسم 1446هـ

كرمت شركة “مصر للطيران”، بعثة الحج التابعة للشركة، لأدائهم المتميز في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك في إطار حرصها على تقدير جهود فرق العمل ودعمها المستمر لنجاح موسم حج 1446هـ.

وأُقيمت احتفالية التكريم بحضور كل من الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والدكتور أحمد عبد المجيد، القنصل العام المصري لدى المملكة العربية السعودية، وعمرو عدوي، رئيس قطاع الشؤون التجارية، وأمين عفيفي، رئيس بعثة الحج ومساعد رئيس قطاع الشؤون التجارية للمحطات، وحمدي البرعي، نائب رئيس البعثة ومدير إدارة الحج والعمرة، والسيد عمرو راشد، مدير مكتب جدة، ولفيف من قيادات الشركة وممثلي الجهات المعنية بشؤن الحج بالمملكة العربية السعودية.

وخلال التكريم تمت الإشادة بالجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل والتي أسهمت في تقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن على مدار موسم الحج وسط التزام تام بالجداول الزمنية والإجراءات التنظيمية والأمنية.

وأكد الحضور على أهمية هذا التكريم كحافز للاستمرار في تقديم أفضل مستويات الخدمة والتزام مصر للطيران الدائم بنقل الحجاج والمعتمرين بكل أمان وسلاسة بما يعكس صورة مشرفة عن قطاع الطيران المدني المصري.

وأعرب أعضاء البعثة عن سعادتهم بهذا التقدير، مؤكدين أن نجاح موسم الحج جاء نتيجة للتنسيق الكامل بين مختلف الجهات وسنوات من الخبرة في إدارة هذا الحدث السنوي الهام.

بوابة روز اليوسف