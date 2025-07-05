ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول ملعقة من زيت الزيتون يوميا

زيت الزيتون من المكونات الأساسية التي لا غني عنها في المطبخ، لكن هل تساءلت يوما كيف يؤثر استهلاكه على مستويات ضغط الدم المرتفعة؟

كيف يخفض زيت الزيتون ضغط الدم؟

يؤدي زيت الزيتون دورا حيويا في تنظيم ضغط الدم من خلال عدة طرق:

مكافحة الإجهاد التأكسدي

يحتوي زيت الزيتون على مضادات أكسدة قوية، مثل البوليفينول، التي تحارب الجذور الحرة الضارة في الجسم، هذا التوازن بين الجزيئات الضارة والمفيدة يقلل من شيخوخة الخلايا ويحمي الأوعية الدموية.

تحسين وظيفة بطانة الأوعية الدموية

تساعد المركبات الموجودة به على تحسين كفاءة عمل البطانة الداخلية للأوعية الدموية، ما يسمح لها بالعمل بسلاسة أكبر.

إرخاء الأوعية الدموية

يُسهم استهلاكه أيضا في استرخاء الأوعية الدموية، ما يقلل من المقاومة التي تواجهها الدورة الدموية وبالتالي يخفض ضغط الدم.

الدهون الصحية ومضادات الأكسدة

كما يحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة “الصحية”، وخاصة الدهون الأحادية غير المشبعة، والتي تعمل على خفض مستوى الكوليسترول الضار، والذي يؤدي ارتفاعه إلى مشكلات في القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن البوليفينول الموجود في زيت الزيتون مضادًا قويًا للأكسدة وللالتهاب، هذه العناصر الغذائية تساعد على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين وظيفتها، ما يحفض ضغط الدم المرتفع، وفقا لموقع “verywellhealth”.

فوائد صحية إضافية لزيت الزيتون

الوقاية من أمراض القلب والسكتات الدماغية.

مكافحة مرض الزهايمر.

تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

الحد من خطر الإصابة بالسرطان.

المساعدة في علاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

تقليل الاكتئاب.

مكافحة العدوى والبكتيريا.

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