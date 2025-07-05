شاهد بالفيديو.. مذيع سوداني يتغزل في الفنانة إيمان الشريف أمام الجمهور وتحت أنظار زوجها ويسألها: (أين حذاؤك هذا المساء؟) والمطربة تعبر عن خجلها بالضحكات

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار اهتمام المتابعين للصفحات الناشرة له.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو تم تصويره من حفل “ليالي العسكري”, الذي أقيم بمدينة أسوان المصرية, وشهد مشاركة نخبة من المطربين السودانيين.

إحدى اللقطات أظهرت المذيع الواثق جار العلم, وهو يتغزل في الفنانة إيمان الشريف, أثناء تقديمها لإحياء الحفل الذي حضره جمهور غفير وزوجها العازف ضمن فرقتها الموسيقية.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تغزل المذيع في المطربة ووصفها بــ”ساندريلا” الغناء السوداني, وسألها: (أين حذاؤك هذا المساء؟) لتعبر المطربة الشهيرة عن خجلها بالضحكات خلف المسرح.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين