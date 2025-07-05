شاهد بالقيديو.. فتاة سودانية في العشرين من عمرها تحكي قصتها مع رجل أعمال شهير: (طلب الزواج مني في القاهرة ولاحقني حتى السودان وأقنع والدي وعندما وافقت قال أنا “سكة عطش”)

حكت فتاة سودانية في العشرين من عمرها قصتها مع رجل أعمال شهير, قابلها بمكان عملها بأحد المطاعم السودانية, بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكت الفتاة قصتها للناشطة الشهيرة كوثر عبد الله, المعروفة باسم “ماما كوكي”, وذلك خلال بث مباشر تابعه الآلاف.

وقالت الفتاة أن الرجل قابلها إبان عملها بأحد المطاعم السودانية, بالقاهرة, وظل يلاحقها في كل مكان حتى علمت فيما بعد أن يريد الإرتباط بها.

وتابعات بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: رجعت إلى وعاد معي ووصل حتى منزلنا وقابل والدي الذي كان رافض الزواج لأنه علم أن رجل الأعمال متزوج.

وختمت قصتها وذكرت أنها تعرضت لحادثة في السودان, تسببت لها في كسور لكنه وقف معها وهو ما جعل توافق على الارتباط به, لكن وبعد عودتها للخارج من جديد لاحظت أن الرجل ظل يتهرب منها ويرفض الرد على مكالماتها إلى أن علمت من أصدقاء مشتركين أن صرف النظر عنها ووصفها بأنها (سكة عطش).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين